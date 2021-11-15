МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Потребкредитование в России продолжает расти высокими темпами, ЦБ видит риск опасного роста закредитованности в дальнейшем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, за 9 месяцев с начала года — 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше уже опасный рост закредитованности", — сказала она, выступая в Госдуме.

Она также отметила, что объем средств клиентов в банках РФ за 10 месяцев 2021 года вырос на 1,2% против оттока в 0,8% за аналогичный период 2020 года.

"Если мы вернем, наша политика на это направлена, инфляцию к цели, то это будут уже положительные ставки по депозитам, депозиты будут выгодны и обгонять инфляцию. И мы видим, что люди уже реагируют на это: за 10 месяцев этого года депозитный портфель, особенно осенью он начал расти, вырос на 1,2%. В прошлом году был отток на 0,8%", — сказала она, выступая в Госдуме.

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