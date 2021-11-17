МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк открыл структуре "Росатома" кредитные линии на 7 лет на общую сумму 800 миллионов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, говорится в сообщении кредитной организации. ВТБ повысил ставки по вкладам

"Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар" кредитные средства на цели сооружения атомной электростанции "Аккую" в Турции. Для этого банк открыл клиенту две кредитные линии на сумму 500 и 300 миллионов долларов США сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции", — сказано в сообщении.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов напомнил, что банк в 2019 году стал первым кредитором масштабного проекта "Росатома" по сооружению АЭС в Турции, открыв структуре госкорпорации кредитную линию на 400 миллионов долларов.

"Этот проект имеет для банка стратегическое значение, поэтому мы рады продолжить его финансирование. Новые кредитные линии на сумму 800 миллионов долларов США, открытые нами в этом году, позволяют Сберу сохранять лидерскую позицию среди кредиторов этого крупнейшего международного проекта "Росатома", — добавил он.

АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.