МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Выдача ипотеки в России в этом году установит рекорд

"Больше половины (52%) россиян планируют взять ипотечный кредит. Порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Не рассматривают ипотеку 17% респондентов", — выяснили аналитики.

Чуть более четверти (27%) граждан, которые планируют купить жилье в кредит, намерены оформить его в течение ближайшего года, около 36% — в ближайшие 2-3 года, а еще 29% — в течение пяти лет. Затруднились назвать сроки 8% респондентов.

Почти треть (32%) будущих ипотечников рассчитывают на ипотечный кредит в размере 3-5 миллионов рублей, а еще 31% опрошенных — в 5-10 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, сумму в пределах 3 миллионов рублей – всего 16% респондентов. Покупатели квартир испугались инфляции и взвинтили спрос

Треть опрошенных, которые не планируют брать ипотеку в принципе, основным сдерживающим фактором назвали низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, еще 23% респондентов смущают высокие цены на жилье, а 22% боятся потерять источник дохода. Около 16% россиян считают ставки по ипотечным кредитам слишком высокими, а 12% предпочитают вообще не брать кредиты.

Исследование проводилось в ноябре среди 4200 совершеннолетних жителей России из всех регионов страны. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа и предложить свой ответ.