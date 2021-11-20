МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России в октябре вырос на 4,5% по сравнению с месяцем ранее — до 3,74 миллиона рублей, основные причины продолжающегося увеличения показателя — удорожание недвижимости и снижение доли "инвестиционных" квартир, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование: больше половины россиян хотят взять ипотеку

Так, в октябре россияне брали в банках в среднем 3,74 миллиона рублей, тогда как месяцем ранее — 3,58 миллиона рублей. "Рост средней суммы ипотечного кредита в первую очередь связан с ростом стоимости недвижимости и снижением доли квартир, приобретаемых в инвестиционных целях, стоимость которых была ниже средней по рынку, что тянуло среднюю суммы вниз", — поясняет гендиректор компании Олег Лагуткин.

Согласно исследованию, влияние данных процессов постепенно снижается, поэтому в дальнейшем за их счет вряд ли средняя сумма кредита превысит отметку в четыре миллиона рублей, хотя в отдельных регионах данный уровень уже пройден — во многих городах-миллионниках величина средней суммы уже превышает 6,5 миллиона и приближается к семи миллионам рублей.

Количество выданных ипотечных кредитов в России в октябре немного снизилось — на 1,6%, до 58 тысяч ссуд. Однако за счет роста средней суммы объем выдач в прошлом месяце увеличился — на 2,8% — до 216,8 миллиарда рублей. Выдача ипотеки в России снизилась на 10%

"Снижение числа выдаваемых ипотечных кредитов в октябре укладывается в общую логику последних месяцев, когда были существенно изменены программы государственной поддержки ипотечного кредитования. При этом многие участники рынка ожидают и прогнозируют рост спроса на ипотечные кредиты в преддверии традиционно высокого ипотечного предновогоднего сезона, когда выдачи ипотеки могут увеличиться до 10-15% по отношению к предыдущим месяцам", — добавил Лагуткин.

По последним данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта, до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись на 2,3% — до 11,19 триллиона рублей.