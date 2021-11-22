МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили чистую прибыль более чем на треть по сравнению с октябрем прошлого года — до 231 миллиарда рублей, в результате за десять месяцев сектор заработал рекордную чистую прибыль — 2,1 триллиона рублей, досрочно побив максимум 2019 года, следует из информационно-аналитического материала ЦБ. Банк России назвал базовый уровень доходности вкладов в рублях в декабре

"Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 миллиард рублей (доходность на капитал – 23,8% в годовом выражении), это на 18% выше, чем в сентябре. Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов", — говорится в документе. В октябре прошлого года банки получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей, таким образом в годовом выражении показатель вырос на 35,9%.

В результате за десять месяцев банковский сектор заработал рекордные 2,1 триллиона рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом около 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, добавили в ЦБ.

Отмечается, что количество прибыльных банков выросло за прошлый месяц до 248 с 244, однако по итогам 10 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора чуть снизилась – до 98 с 99%.

ЦБ РФ в сентябре улучшил прогноз по прибыли российских банков в 2021 году до 2,5 триллиона рублей с уровня в "2 триллиона или даже больше". В прошлый раз рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей. В прошлом году российские банки заработали 1,6 триллиона рублей.

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ

Темпы роста корпоративного кредитования в России в октябре остались на уровне сентябрьских — 1,6%, в то же время рост выдачи ссуд физлицам продолжил замедлятся, составив 1,6% против 1,9% в сентябре, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

"Корпоративное кредитование показало значительный рост (+803 миллиардов рублей, или 1,6%), как и в сентябре, что существенно выше среднемесячного уровня с начала года (1%); рост, как и месяцем ранее, произошел по широкому спектру индустрий", — сказано в материалах.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась – в октябре прирост составил 2,3% (с корректировкой на секьюритизацию, проведенную двумя крупными банками суммарно на 50 миллиардов рублей ипотечных кредитов, без учета которой прирост был равен 1,9%), пояснил регулятор. Прирост в сентябре составил 2,1%.

При этом рост в основном происходит за счет рыночной ипотеки – выдачи в рамках каждой из основных государственных программ – семейной и льготной под 7% – сохраняются на уровне 40 миллиардов рублей, указал ЦБ.

Рост потребительского кредитования в октябре, по предварительным данным, наоборот, существенно замедлился (до 1,4 с 1,7% в сентябре), что, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия мер регулятора по охлаждению этого рынка, отмечается в сообщении.