МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий Банк России с 2022 года правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов. Госдума приняла во втором чтении бюджет с увеличенным МРОТ

"Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в "долговую ловушку", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что, по данным ЦБ РФ, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, и за 9 месяцев текущего года рост составил 16%, а доля тех, кто тратит 80% и более своего дохода на погашение кредитов и займов, превысила 30%.

Законопроект наделяет совет директоров ЦБ правом принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик кредитов и займов, для которых устанавливаются такие лимиты. И Банк России на основании этого решения сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, предоставляемых физлицам и соответствующих установленным значениям их характеристик.

Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ. Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.

Решение об установлении лимитов будет приниматься с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков-физлиц. В случае превышения банком или МФО такого лимита, ЦБ будет вправе уменьшить его значение в отношении организации. При этом ЦБ сможет установить для такого банка повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО — дополнительные коэффициенты риска, а также принять меры, предусмотренные сейчас законом о ЦБ в отношении нарушителей, например, оштрафовать или запретить отдельные операции. Банк России не планирует менять регулирование страховых брокеров

ЦБ подготовил проект нормативного акта, который должен быть принят в целях реализации норм законопроекта. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты в отношении потребительских кредитов и займов с лимитом кредитования, в том числе предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО.

При этом допускается установление лимитов и по иным потребительским кредитам и займам, за исключением образовательных кредитов, по которым предоставляется господдержка, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством. Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом показателя долговой нагрузки заемщика и срока, на который предоставляется кредит или заем; а для МФО учитывать категории потребительского займа и его сумму. При этом ЦБ будет определять максимальную допустимую долю кредитов и займов, по которым установлены такие лимиты.