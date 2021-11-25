МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские кредитные организации просят доступ к базе данных Министерства внутренних дел (МВД), в которой хранятся данные о недействительных паспортах граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в кабмин, МВД и Банк России.
Эта необходимость возникла у банков из-за отмены отметки в паспорте россиян о ранее выданных им удостоверениях личности.
Кредитные организации утратили возможность проверить полную кредитную историю клиента и просят предоставить им доступ к документам МВД.
По их словам, неправильная оценка риска потенциального клиента грозит расцветом мошенничества.
Главные трудности в сложившейся ситуации:
ошибки в расчетах скоринговых баллах кредиторов по гражданину,
невозможность предоставления всей кредитной истории,
использование отсутствия отметок о ранее выданных документах для мошенничества по новым паспортам.
https://1prime.ru/banks/20211125/835319913.html
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