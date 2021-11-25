МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские кредитные организации просят доступ к базе данных Министерства внутренних дел (МВД), в которой хранятся данные о недействительных паспортах граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в кабмин, МВД и Банк России. США и Канада могут остаться без зерна из-за дефицита удобрений

Эта необходимость возникла у банков из-за отмены отметки в паспорте россиян о ранее выданных им удостоверениях личности.

Кредитные организации утратили возможность проверить полную кредитную историю клиента и просят предоставить им доступ к документам МВД.

По их словам, неправильная оценка риска потенциального клиента грозит расцветом мошенничества.

Главные трудности в сложившейся ситуации: