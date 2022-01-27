МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. ВТБ представит через несколько недель прогноз по прибыли за 2022 год, пока ориентируется на предусмотренные стратегией 310 миллиардов рублей, не ждет, что она превысит результат 2021 года, заявил руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев на вебинаре компании "Атон". ВТБ фиксирует рост числа операций по обмену валюты

"У нас пока нет официального прогноза на этот год по прибыли, по результатам, мы его сделаем через несколько недель, когда мы выпустим отчетность за 12 месяцев", — сказал топ-менеджер банка.

Конкретных цифр он называть не стал, но напомнил, что текущей стратегией предусматривается, что чистая прибыль за 2022 год будет 310 миллиардов рублей. А также отметил, что цель за 2021 год пересматривалась неоднократно и обновленный таргет предполагал результат выше 300 миллиардов рублей. За 11 месяцев группа заработала почти 309 миллиардов рублей по МСФО.

"Текущий год будет сложнее, чем 2021 год с точки зрения прибыли. Для банковской системы в целом и для ВТБ тоже, будет вызовом повторить тут уровень по чистой прибыли, который был достигнут в 2021 году", — отметил Вакеев. ВТБ прогнозирует рост цен на золото и серебро

"Мы можем с уверенностью сказать, что нет оснований думать, что мы не выполним нашу цель по стратегии, то есть тот уровень в 310 миллиардов рублей, который у нас в стратегии зафиксирован, мы на него и ориентируемся с точки зрения планирования на этот год", — добавил он. Это достаточно хороший уровень прибыльности, отметил представитель банка.

"Что касается роста, то тоже достаточно очевидно, что после достаточно высокого роста в 2021 году, рост в 2022 году будет несколько ниже", — заключил он.