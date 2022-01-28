МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Российские банки в декабре сократили чистую прибыль на 30% в годовом выражении — до 111 миллиардов рублей, при этом за год прибыль сектора выросла в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического материала ЦБ.

"Всего за 2021 год банки заработали 2,4 триллиона рублей (доходность на капитал – 21,1%), что почти на 50% больше прибыли за 2020 год. Этому в основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной", — сказано в материалах регулятора.

В то же время чистая прибыль банковского сектора в декабре сократилась до 111 миллиардов рублей со 159 миллиардов рублей годом ранее и 151 миллиарда рублей в ноябре. Основной причиной сокращения финансового результата ЦБ называет формирование резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и рост операционных расходов, в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты.

Банк России ожидал, что чистая прибыль российских банков в 2021 году может составить 2,5 триллиона рублей. В прошлый раз рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей.