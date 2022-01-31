МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сбербанк создал новый способ защиты от мошенников: проверку своих онлайн-переводов теперь можно доверить близким, говорится в сообщении банка. ВТБ: мошенники нарастили число сайтов, обучающих "быстрому заработку"

"Сбер" объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга не имеет аналогов в России. Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", — сказано в сообщении. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек.

Обычно родственники узнают о переводах денег мошенникам постфактум и уже ничего не могут исправить, однако подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод, поясняют в Сбербанке.

Сервис безопасен для клиента, заявили в кредитной организации. Во-первых, помощники идентифицированы банком и известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.

Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.