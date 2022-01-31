Эксперт: социальные вклады составят 0,2% от общего числа банковских депозитов физлиц
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Социальные вклады для малообеспеченных граждан в общем объеме депозитного портфеля физлиц составят около 0,2%; количество людей, которые откроют такие вклады, также будет небольшим, прокомментировала РИА Новости аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова.
В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. По данным издания "Известия", процентная ставка по вкладу для малообеспеченных граждан может быть установлена на 1 процентный пункт выше значения ключевой.
"Объем этих вкладов в структуре текущего совокупного депозитного портфеля физических лиц будет незначителен, около 0,2%, и расходы для банков будут несущественными", — сказала Богомолова.
Количество людей, которые откроют льготный вклад, будет небольшим, если исходить из категории граждан, выделенной в законопроекте. "Во-первых, по формальным признакам, людей, относящихся к малоимущим, с каждым годом все меньше, во-вторых, объем их сбережений очень маленький", — считает эксперт.
В то же время Богомолова обращает внимание на то, что социальные вклады стоит реализовывать в крупных банках, так как программа льготных депозитов не субсидируется государством, и банкам придется из собственной прибыли покрывать расходы на нее.
"У крупных банков более прогнозируемые и стабильные показатели прибыли, маржинальность их деятельности позволяет предлагать продукты с более высокими процентными ставками, они обладают большей финансовой устойчивостью и через них проходят основные социальные выплаты", — отметила она.
https://1prime.ru/banks/20220131/835941901.html