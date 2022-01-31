МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Социальные вклады для малообеспеченных граждан в общем объеме депозитного портфеля физлиц составят около 0,2%; количество людей, которые откроют такие вклады, также будет небольшим, прокомментировала РИА Новости аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова. АСВ сократило долг перед Банком России еще на 14,6 миллиарда рублей

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. По данным издания "Известия", процентная ставка по вкладу для малообеспеченных граждан может быть установлена на 1 процентный пункт выше значения ключевой.

"Объем этих вкладов в структуре текущего совокупного депозитного портфеля физических лиц будет незначителен, около 0,2%, и расходы для банков будут несущественными", — сказала Богомолова.

Количество людей, которые откроют льготный вклад, будет небольшим, если исходить из категории граждан, выделенной в законопроекте. "Во-первых, по формальным признакам, людей, относящихся к малоимущим, с каждым годом все меньше, во-вторых, объем их сбережений очень маленький", — считает эксперт.

В то же время Богомолова обращает внимание на то, что социальные вклады стоит реализовывать в крупных банках, так как программа льготных депозитов не субсидируется государством, и банкам придется из собственной прибыли покрывать расходы на нее.

"У крупных банков более прогнозируемые и стабильные показатели прибыли, маржинальность их деятельности позволяет предлагать продукты с более высокими процентными ставками, они обладают большей финансовой устойчивостью и через них проходят основные социальные выплаты", — отметила она.