МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России с 1 февраля вновь вводит меры для снижения объема выдач долгосрочных потребительских кредитов, ужесточая требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Центробанк обяжет банки раскрывать условия вкладов в начале договора

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ уже ужесточал сроки расчета показателя долговой нагрузки в 2019 году, ограничив максимальный срок кредита при расчете пятью годами.

Теперь этот срок ограничен четырьмя годами, следует из указания регулятора. ЦБ вводит эту меру, чтобы дестимулировать выдачу долгосрочных потребкредитов, пояснял регулятор осенью. По данным ЦБ, долгосрочные потребкредиты характеризуются более высоким уровнем риска. Частота дефолтов заемщиков по ним в течение первого года почти в два раза выше уровня дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет.

Такое ужесточение снижает доступность кредитов, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента "Райффайзен банка" Алексей Крамарский. "Это приведет к искусственному завышению уровня ПДН и более высоким коэффициентам риска. Для клиента это означает, что увеличивается вероятность получить более высокую ставку или вообще отказ в займе", — сказал он РИА Новости.

Аналитик подчеркивает, что искусственное занижение срока является нерыночной мерой и банки должны сами управлять рисками. По его мнению, текущие правила расчета показателя долговой нагрузки серьезно искажают реальную картину и делают оценки закредитованности населения сверхконсервативными.

"До применения столь жестких мер необходимо признать, что часть экономики России находится в серой зоне, и эта зона, по последней статистике, начала опять расти в последний год-два. Очень правильно разрешить банкам использовать собственные модели подтверждения дохода заемщиков для расчета ПДН. При модельном подходе расчета ПДН банки не просят у клиента никаких бумаг для подтверждения дохода, что значительно упрощает процесс получения денег", — отметил эксперт.

Он пояснил, что решение в этом случае принимается на основе больших данных: информации о транзакционной активности, ранее взятых и выплаченных кредитах.