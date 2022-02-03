МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что розничное кредитование в России за 2022 год вырастет на 12%, сам банк рассчитывает на темпы выше рыночных, заявил зампредправления кредитной организации Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
По данным Центрального банка, рост кредитования россиян в 2021 году составил максимум с 2012 года — 23,2%. ВТБ в прошлом году нарастил выдачи кредитов на 40%, до 2,59 триллиона рублей, объем портфеля – на 27%, до 4,69 триллиона, сообщил топ-менеджер.
"По итогам нынешнего года ВТБ ожидает рост розничного рынка в России на 12% (по портфелю), сам банк намерен расти выше этих значений", — сказал Печатников.
За прошедший год ВТБ увеличил число активных клиентов-физлиц до 16 миллионов человек – это более 20% экономически активного населения России.
"В 2022 году банк планирует нарастить клиентскую базу до 18,9 миллиона человек, что на 42% выше допандемийного уровня", — сказал Печатников.
https://1prime.ru/banks/20220203/835967270.html
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