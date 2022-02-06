МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Залоговые кредиты относятся к самым опасным, заявил в беседе с "Известиями" юрист "Единого центра защиты" Самвел Меграбян. В МЭР рассказали, как льготные кредиты влияют на рабочие места

Меграбян отметил, при просрочке погашения кредита залогодержатель может отнять имущество и, переоценив свои возможности, заемщик может остаться с долгами, но без жилья или автомобиля. По его словам, причина попадания в долговую яму, как правило, заключается в том, что люди неправильно распределяют доходы и расходы.

В то же время независимый финансовый эксперт Александр Патешман отмечает рискованность использования кредитных карт, ведь в случае несвоевременного внесения платежей по кредиту, ставка банка может достигать 25%.

При этом лидер проекта "Решение тут" Сергей Лобов в числе наиболее рискованных назвал "эмоциональные" кредиты, когда люди берут деньги на спонтанные покупки, как, например, отпуск в Дубае или новый смартфон.