МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в январе нарастил портфель кредитов населению на 1,3% — до свыше 10,8 триллиона рублей, компаниям — на 1,2%, до 17,2 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. Банки усилят контроль за своими клиентами

"Частным клиентам в январе выдано 404 миллиарда рублей за счет роста по всем сегментам. Совокупный розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил 10,8 триллиона рублей", — сказано в отчетности.

Корпоративным клиентам банк в прошлом месяце выдал более 900 миллиардов рублей. "Кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и составил 17,2 триллиона рублей", — указали в Сбербанке.

Согласно отчету, чистая прибыль Сбербанка в январе 2022 года выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 100,217 миллиарда рублей.

"Сбер" заработал чистую прибыль в размере 100,2 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 22,1%, рентабельность активов — 3,1%", — говорится в материалах кредитной организации. Банки заинтересовались страхованием карт от телефонных мошенников

Средства физических лиц в Сбербанке в январе снизились на 3%, до 16,599 триллиона рублей на 1 февраля, юридических лиц — выросли на 5%, до 9,425 триллиона, следует из материалов банка.

"Средства физических лиц в январе сократились на 0,5 триллиона рублей, или на 3,0%, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Продолжился рост остатков на счетах эскроу в связи с хорошей динамикой жилищного кредитования. Средства юридических лиц в январе выросли на 0,4 триллиона рублей, или на 5,0%, частично компенсировав отток средств со счетов физических лиц, и достигли 9,4 триллиона рублей", — говорится в сообщении банка.