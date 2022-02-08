МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк, лидер ESG-банкинга в России, присоединился к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now, чтобы повысить прозрачность своей нефинансовой отчетности и поддержать экологические цели. Как первый российский банк, подписавший обязательство, Совкомбанк будет измерять, сокращать и ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов. Совкомбанк вошел в топ-5 банков по объемам льготных кредитов МСБ

Инициатива Climate Neutral Now создана Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) в качестве инструмента повышения осведомленности, укрепления совместных усилий по сокращению углеродного следа.

"Мы активно участвуем в инициативах, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике, в том числе чтобы вдохновить и поощрить действия наших клиентов в достижении их ESG целей. Мы гордимся, что стали первым российским банком, подписавшим глобальное обязательство программы Climate Neutral Now и содействуем реализации целей национальной и глобальной климатической нейтральности", — заявил председатель Правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Совкомбанк является одним из ведущих амбассадоров перехода к низкоуглеродной экономике. В своем Отчете об устойчивом развитии за 2020 год банк установил новые цели в области устойчивого развития, в том числе достижение нулевых выбросов парниковых газов от собственной деятельности к 2030 году и от операционных и сопутствующих выбросов к 2055 году. Присоединившись в декабре 2021 года к Net-Zero Banking Alliance (NZBA), Совкомбанк объявил о стремлении достичь показателя нулевых выбросов парниковых газов, связанных с операционной и финансовой деятельностью, уже к 2050 году.

ПАО "Совкомбанк" — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). Банк обслуживает 12,1 миллионов клиентов. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P — "ВВ", прогноз "позитивный", Moody's —"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch — "ВB+", прогноз "стабильный".