МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2021 год вырос на 6,7%, розничных — на 23,5% по сравнению с 2020 годом, следует из отчетности банка по МСФО. ВТБ ждет завершения раунда повышения ключевой ставки ЦБ

По состоянию на 31 декабря 2021 года кредиты юрлицам составили 9,93 триллиона рублей, кредиты физлицам — 4,76 триллиона рублей.

Средства клиентов, согласно отчету, за 2021 год выросли на 18,3% до 15,2 триллиона рублей. Средства юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2021 года составляли 8,76 триллиона рублей, рост в годовом выражении — 23,5%. Средства населения на конец года составили 6,4 триллиона рублей, увеличившись за 2021 год на 11,9%.

Группа ВТБ продала свою долю в ритейлере "Магнит" за 100 миллиардов рублей, доход от этой сделки составил 27,8 миллиарда, следует из отчета кредитной организации.

"В ноябре 2021 года группа завершила продажу 17,28% акций ПАО "Магнит" за 100,4 миллиарда рублей, в результате которой группа признала доход от выбытия ассоциированной компании в размере 27,8 миллиардов рублей", относящийся к сегменту КИБ (корпоративно-инвестиционный бизнес — ред.)", — говорится в отчете ВТБ.

Группа ВТБ за 2021 год получила чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года, расходы на создание резервов снизились в 2,2 раза — до 116 миллиардов рублей, следует из отчета группы.

"Группа ВТБ показала 327 миллиардов рублей чистой прибыли, это более чем учетверение прибыли год к году. Предыдущий наилучший результат был в 2019 году — 201 миллиард рублей округленно", — заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Он добавил, что результат 2021 года полностью вписывается в таргет ВТБ, даже если вычесть оттуда 26,8 миллиарда рублей "заработка" на сделке по "Магниту".

Показатель чистой прибыли оказался почти на уровне консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основании опроса аналитиков — 330,4 миллиарда рублей. Однако резервы оказались хуже ожиданий — 102,9 миллиарда рублей.

Банк неоднократно пересматривал цель по прибыли за прошлый год. Обновленный таргет предполагал результат выше 300 миллиардов рублей и достижение показателя, запланированного на 2022 год, то есть 310 миллиардов рублей. За счет продажи доли в "Магните" ВТБ за 11 месяцев почти достиг этой цели, получив 309 миллиардов рублей прибыли.

Группа во вторник раскрыла финансовую отчетность за 2021 год по МСФО. Чистая прибыль за 2021 год составила 327 миллиардов рублей, за четвертый квартал — 69,8 миллиарда рублей.