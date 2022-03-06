МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, она работает в РФ и еще 180 странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Напомним, что в воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

В НСПК сообщили, что для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay.

Согласно информации на сайте платежной системы UnionPay, оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках: Россельхозбанке, Газпромбанке, банке "Солидарность", банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке, банке "ВБРР", Примсоцбанке, банке "Приморье", банке "Зенит", и "Почта банке".

В НСПК также сообщили о том, что карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно. "Операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard с 2015 года обрабатываются на территории России в Национальной системе платежных карт. Все уже выпущенные российскими банками карты этих платежных систем продолжат работать внутри нашей страны в прежнем режиме", — сказали там.

Держателям карт Visa и Mastercard до истечения их срока действия остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции — оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных, подчеркнули в НСПК.