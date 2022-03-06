МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой "Мир", стремится к 12 миллионам. Только за последнюю неделю спрос на них вырос на 15%, сообщила пресс-служба банка. Банк России сможет менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО чаще раза в год

В ВТБ прокомментировали решение иностранных платежных систем VISA и MasterCard приостановить операции в РФ, заявив, что оно "никак не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны". Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard, заявил банк.

"При этом клиентам в России доступно полноценное использование карт "Мир" — и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в 5 раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане, добавили в банке.