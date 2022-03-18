МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает существенное ослабление кредитной активности в ближайшие месяцы, но меры властей поддержат доступность займов для бизнеса, сказано в сообщении Банка России.

"Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности", — сообщил регулятор.

"Вместе с тем принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности", — добавил ЦБ.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

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