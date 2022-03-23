МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С 23 марта новые автомобили брендов EXEED и CHERY можно купить в беспроцентную рассрочку по карте "Халва", сообщили в пресс-службе Совкомбанка.

ПАО "Совкомбанк" и АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" решили возобновить сотрудничество по программе "Авторассрочка по карте Халва". Будут запущены две программы — "Exeed Finance" и "Chery Finance".

Эти автомобили доступны для покупки в беспроцентную рассрочку на срок от 12 до 18 месяцев. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 миллиона рублей, минимальная сумма — 90 тысяч рублей. Первоначальный взнос не является обязательным. При оформлении из документов необходим только паспорт, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа.

Обязательным условием сохранения беспроцентной рассрочки является совершение не менее 5 покупок на сумму более 10 тысяч рублей по карте "Халва" в месяц. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки не требует оформления дополнительных финансовых продуктов, кроме ОСАГО и КАСКО, которые можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере. Программа доступна во всех официальных дилерских центрах марок EXEED и CHERY в России.

"Авторассрочка — уникальный для авторынка банковский продукт, базирующийся на карте рассрочки "Халва". Программа абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой компании или банку. Возобновление программы в настоящее время поможет клиентам, столкнувшимся с одновременным ростом стоимости автомобилей и процентных ставок по кредитам, а также предоставит автодилерам востребованный рыночный инструмент для привлечения и сохранения клиентского трафика», — подчеркнул управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

"Мы стремимся предоставлять максимально выгодные условия приобретения автомобилей марок CHERY и EXEED, поэтому готовность банка возобновить действие программы "Авторассрочка" на прежних условиях и в нынешней сложной экономической ситуации является доказательством тождественности взглядов", — отметил в свою очередь директор АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Владимир Шмаков.