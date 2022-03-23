Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%
ХУСНУЛЛИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОДНЯТЬ СТАВКУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ДО 12%
https://1prime.ru/banks/20220323/836472409.html
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ХУСНУЛЛИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОДНЯТЬ СТАВКУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ДО 12%
https://1prime.ru/banks/20220323/836472409.html
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