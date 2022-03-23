МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить ее размер: для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей. Путин предолжил донастроить программу льготной ипотеки

Реальная рыночная по ипотеке должна была составить 20%, но по специальным ипотечным программам будут сохранены, заявил Путин в ходе совещания с правительством.

Так, власти сохранят льготные ставки по семейной ипотеке на уровне 6%, сельской — 3% и дальневосточной — 2%.

Путин напомнил, что каждая из этих программ имеет ограничения по срокам: некоторые заканчиваются в 2022 году, некоторые в 2023, а некоторые действуют до 2024 года.

"Но мы об этом еще поговорим, но граждане должны об этом знать и своевременно планировать расходы", — добавил глава государства.

"Нужно добиться того, чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а наши граждане, российские семьи имели реальную возможность приобрести жилье, в том числе с помощью ипотеки", — подчеркнул президент.

Портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году, заявил президент РФ и добавил, что программы льготного ипотечного кредитования должны быть донастроены, исходя из этой задачи.