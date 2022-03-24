МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Спрос россиян в марте на платежные карты "Мир" на фоне приостановки работы в стране платежных систем Visa и Mastercard взлетел втрое по сравнению с прошлогодним уровнем, при этом все чаще оформляется цифровой вариант карты. Об этом сообщается в исследовании Росбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Финансист объяснил, почему доллар может упасть ниже 100 рублей

"Спрос на дебетовые карты "Мир" за январь–март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. При этом продажи за неполный март 2022 года уже показывают рекордный трехкратный рост по сравнению с показателями за этот же месяц 2021 года", — отметили в банке.

По оценкам аналитиков, с начала февраля 2022 года оформление дебетовых карт "Мир" было довольно стабильным вплоть до марта. Однако на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем спрос на карты "Мир" стал пиковым — в процентах прирост составил 427%.

Одновременно все больше пользователей доверяют цифровым картам "Мир". Если изначально процент оформления таких карт был незначительным, то сейчас с каждым днем их доля растет. В январе она составляла 13% от общего объема, а в марте — уже 44,5%. За две недели марта количество цифровых карт выросло в 5,5 раза по сравнению с февралем 2022 года, поделились данными в Росбанке.

За два последних месяца больше всего карт "Мир" оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии, Красноярского края.

На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.