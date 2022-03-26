МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне особенности реструктуризации кредитов с плавающими ставками. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о снижении административной нагрузки на МСП

Закон направлен на кредиты крупных компаний и физлиц, выданные до 27 февраля 2022 года. Так, крупный бизнес сможет в течение действия договора, но не позднее 1 июня 2022 года потребовать у кредитора особый порядок начисления и уплаты процентов по кредитам в рублях.

Длительность переходного периода составляет три месяца. В это время на размер основного долга каждый месяц будут начисляться и уплачиваться проценты, рассчитываемые по специальной формуле. При этом ставка по кредиту начнет плавно расти: в первом месяце размер процентов не может превышать 12,5%, во втором — 13,5%, в третьем — 16,5%.

Заемщик сам может определить дату начала переходного периода в промежутке между днем направления требования и 1 июля 2022 года. Кредитор должен дать ответ по заявке в 5 пяти дней со дня ее поступления. Правительство с 1 октября по 31 декабря текущего года будет возмещать кредитору 70% недополученного дохода, связанного с предоставлением заемщику переходного периода. Путин утвердил налоговые стимулы для перевода бизнеса в "русские офшоры"

Аналогичное право будет представлено россиянам, заключившим до 27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом ставка по договорам физических лиц до конца срока их действия должна рассчитываться с учетом ключевой ставки на 27 февраля. Тогда она составляла 9,5% годовых.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.