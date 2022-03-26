МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры РФ. Правительство не будет запрещать выезд IT-специалистов за рубеж

Ранее сообщалось, что что ведомство оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке.

"Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Максута Шадаева.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.