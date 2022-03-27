МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay и электронные кошельки. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Эксперт объяснил, что выбьет у доллара почву из-под ног

"В сложившейся обстановке вопрос трансграничных платежей стоит особенно остро, поскольку международные платежные системы заблокировали прием карт российских банков в иностранных магазинах, а иностранных — на территории РФ. Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация", — объяснил эксперт.

По мнению эксперта, приостановка работы в России Visa и Mastercard дает, с одной стороны, колоссальный прирост новых пользователей для платежной системы "Мир", но в тоже время данная блокировка лишает как эти системы, так и банки хорошего дохода от трансграничных платежей. Он также напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay. Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам вплоть до 15 тысяч рублей.

Классической альтернативой карточной оплате по-прежнему являются электронные кошельки. Часть из них, например Qiwi, объявили о сохранении опции приема оплаты из ряда зарубежных стран и возможности регистрации новых зарубежных клиентов в своей системе. В какой-то степени это поможет ряду индустрий сохранить международный трафик, заключил Никонов.

Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.