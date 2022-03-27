Эксперт Никонов: для зарубежных расчетов сейчас есть кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay и электронные кошельки. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.
"В сложившейся обстановке вопрос трансграничных платежей стоит особенно остро, поскольку международные платежные системы заблокировали прием карт российских банков в иностранных магазинах, а иностранных — на территории РФ. Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация", — объяснил эксперт.
По мнению эксперта, приостановка работы в России Visa и Mastercard дает, с одной стороны, колоссальный прирост новых пользователей для платежной системы "Мир", но в тоже время данная блокировка лишает как эти системы, так и банки хорошего дохода от трансграничных платежей. Он также напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир"-Union Pay. Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам вплоть до 15 тысяч рублей.
Классической альтернативой карточной оплате по-прежнему являются электронные кошельки. Часть из них, например Qiwi, объявили о сохранении опции приема оплаты из ряда зарубежных стран и возможности регистрации новых зарубежных клиентов в своей системе. В какой-то степени это поможет ряду индустрий сохранить международный трафик, заключил Никонов.
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
https://1prime.ru/banks/20220327/836514003.html