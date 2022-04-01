МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании процентной ставки по кредитам застройщикам жилья до 15%, сообщается на сайте российского правительства. Вице-премьер рассказал о поддержке ипотеки в России

Утвержденный механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года, указывается в сообщении.

Ранее такой порядок субсидирования процентной ставки касался компаний, реализующих низкомаржинальные проекты, например, строительство детсадов, школ, поликлиник и муниципального жилья.

"С учетом изменившейся процентной ставки ЦБ застройщики не смогут продолжить строительство в рамках проектного финансирования по кредитной ставке 22-25%. Поэтому ее субсидирование до 15% – это необходимое решение, которое не даст остановить стройку, создаст условия для роста предложения на первичном рынке жилья и не допустит появления новых обманутых дольщиков", – приводятся на сайте кабмина слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.