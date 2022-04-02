МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Правительство Москвы заключило соглашения о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с 10 российскими банками, при кредитовании именно в этих банках производители будут платить не более 15% годовых, сообщается на сайте мэра столицы. Мишустин утвердил субсидии на кредиты застройщикам

"Мы заключили соглашения с 10 российскими банками, которые установили предельную ставку по кредитам для столичных промышленников. С учетом компенсации от фонда предприятие, обратившееся за помощью, будет платить не более 15 процентов годовых. В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов — пополнение оборотных средств. Среди заявителей — производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что за компенсацией может обратиться любое столичное предприятие обрабатывающей промышленности. Оно должно быть зарегистрировано в Москве, работать не менее двух лет, а также соответствовать требованиям по численности сотрудников.

"Средства можно потратить на уплату процентов по кредитам, цель которых — закрыть острые потребности (выплатить зарплаты, пополнить оборотные средства), однако общий объем субсидируемых кредитных обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей. Также можно компенсировать часть затрат при реализации инвестиционных проектов, покупке оборудования или результатов интеллектуальной деятельности, в этом случае сумма кредитов не может быть выше одного миллиарда рублей", — приводятся на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.