МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Примерно половину долга по кредиту можно списать, если подойти к вопросу нестандартно, заявил в беседе с радио Sputnik член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. ЦБ продлит сроки предоставления кредитов, обеспеченных ценными бумагами

Он отметил, что в случае, если банк не может взыскать с клиента непогашенный кредит, то продает этот долг коллекторскому агентству. Россияне, как правило, стремятся избежать общения с коллекторами сотрудниками — и это ошибка. Ведь, наладив отношения с взыскателями, можно получить более выгодные условия погашения долга, чем в кредитной организации.

"Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг", — пояснил Арт, подчеркнув, что коллекторские агентства в большей степени заинтересованы договориться с должником, чем банки, так как кредитные организации ограничены правилами Центробанка.

При этом Арт отметил, что эксклюзивная возможность изменения размера задолженности обусловлена прагматизмом коллекторов, ведь даже частичное покрытие долга компенсирует затраты на его покупку.