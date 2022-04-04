МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Резкое ужесточение скоринга — автоматической оценки платежеспособности клиентов — банками приводит к тому, что заемщики начинают уходить из них за ссудами в МФО, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой экосистемы "Юником24" Дмитрий Африканов и подтвердили в одной из МФО. "Аппетиты" заемщиков МФО достигли минимума за три года

"Переток банковских клиентов в МФО мы наблюдаем, по факту, со времен локдауна, когда банки "резко" ужесточили скоринг и те, кто раньше "проходил", теперь получает отказ", — говорит Африканов.

Раньше доля тех, кто имеет открытый кредит в банке и займ в МФО, была на уровне 25%, но сейчас она варьируется в пределах 35-50% в зависимости от кредитора. "По факту МФО получили качественных клиентов, доля дефолтов по которым находится на низком уровне", — считает эксперт.

Интересно, что такие заемщики предпочитают продукты, схожие с банковскими. "Подавляющее большинство оформляют длинные займы", — обратил внимание Африканов.

В сервисе онлайн-кредитования IDF Eurasia зафиксировали постепенное увеличение доли клиентов с уровнем дохода выше среднего — это примерно от 70-80 тысяч рублей в месяц. Такой переток обусловлен ростом количества отказов банками в потребкредитовании. "Таким образом, можно говорить о начале перетока банковских заемщиков в сервисы альтернативного кредитования", — отмечает генеральный директор сервиса в России Ирина Хорошко.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал РИА Новости, что российские банки ужесточили скоринг — автоматическую оценку платежеспособности клиентов — ожидая падения доходов и роста безработицы: любые проблемы с кредитной историей и высокий ПДН заемщиков могут стать поводом для отказа в оформлении ссуды. В свою очередь ужесточение скоринга подтвердили в нескольких банках.