МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира — JP Morgan Chase — из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов. Об этом сообщил глава банка Джейми Даймон в письме для инвесторов.

В нем он отметил, что их не беспокоят вопросы прямого взаимодействия с Россией, хотя мы все равно они могут потерять около миллиарда долларов. Даймон уточнил, что банк продолжает активно следить за влиянием действующих западных санкций и ответами России.

Он также отметил, что трудно оценить влияние геополитики на экономику и сложно представить, каким в итоге будет исход, "но боевые действия на Украине и санкции против России уже оказывают существенное экономическое влияние".

"Мы ожидаем, что последствия войны и связанные с ней санкции приведут к снижению ВВП России на 12,5% к середине года, что хуже, чем падение на 10% после дефолта 1998 года", — написал Даймон.

Кроме того, он отметил, что в течение следующих нескольких лет, помимо военной операции на Украине, на мировую экономику будет оказывать влияние высокая инфляция. Глава банка полагает, что повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на рост потребительских цен может быть "значительно выше, чем ожидают рынки".

"Если ФРС США все сделает правильно, у нас могут быть годы роста, инфляция станет снижаться. Но в любом случае этот процесс (восстановления — прим. ред.) вызовет много опасений и нестабильности на рынках", — говорится в письме.