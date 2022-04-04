МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты.
"Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220404/836584544.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.