МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Банк России с 6 апреля с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банков прекратит проводить ежедневные аукционы репо и депозитные аукционы "тонкой настройки". Об этом говорится в сообщении регулятора.
"С учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банковского сектора Банк России с 6 апреля 2022 года вернется к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов. В связи с этим аукционы репо и депозитные аукционы "тонкой настройки" начиная с 6 апреля 2022 года ежедневно проводиться не будут", — пишет регулятор.
Банк России продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости, добавил ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20220404/836586556.html
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