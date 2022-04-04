МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Банк России с 6 апреля с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банков прекратит проводить ежедневные аукционы репо и депозитные аукционы "тонкой настройки". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"С учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банковского сектора Банк России с 6 апреля 2022 года вернется к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов. В связи с этим аукционы репо и депозитные аукционы "тонкой настройки" начиная с 6 апреля 2022 года ежедневно проводиться не будут", — пишет регулятор.

Банк России продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости, добавил ЦБ.