МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские банки вслед за пятничным решением Центробанка экстренно понизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых готовятся пересмотреть ставки по ипотечным программам, кредитам и вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Банк России начал новую игру с курсом рубля

"ВТБ намерен в ближайшее время принять решение о снижении ставок по потребкредитам, чтобы наши заемщики смогли планировать свои финансовые расходы на более выгодных условиях… ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам. Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%", — сообщили в банке.

Банк "Хоум кредит" намерен "анализировать изменение конкурентной среды и будет устанавливать ставки по своим кредитным и сберегательным продуктам на основе всесторонней оценки ее динамики". Также изменять ставки с ориентацией на рынок планируют МКБ, Экспобанк, Росбанк. Кроме того, изменит ставки в ближайшее время банк "Открытие", возможность пересмотра условий по своим продуктам изучает "Уралсиб".

"Абсолют банк" уменьшит ставки по кредитам и вкладам, а снижение по ипотеке может составить 3-4 процентных пункта. "МТС банк" в течение апреля понизит ставки по потребкредитам, предложения по срочным вкладам будут менять исходя из ситуации на рынке. Также планируют снижение ставок в "Почта банке" (на следующей неделе), АТБ и ПСБ по ипотеке и кредитам. О пересмотре ставок в конце апреля на 1-2 процентных пункта думают и в банке "Ренессанс Кредит", но при условии последующего понижения ключевой ставки Банком России. Эксперт назвал способ снизить волатильность рубля

Условия по своим предложениям до решения ЦБ уже скорректировали в РНКБ, где по одному из вкладов ставка опустилась до 17%. В дальнейшем банк будет следить за рынком и принимать решение в зависимости от его тенденций. "Дом.РФ" также успел понизить ставки по ипотеке до максимальных 16,7% годовых, снижение процентов по кредитам и сберегательным продуктам может произойти в ближайшее время.

"Снижение ключевой ставки стало монетарным ответом Банка России на изменение баланса инфляционных рисков и рисков экономической рецессии… Можно сказать, что произошедшее за последние дни укрепление нашей национальной валюты оказывает позитивное влияние на цены внутри страны и снижает инфляционное давление в экономике. В этой ситуации регулятор пошел на снижение ключевой ставки, которая является отправной точкой стоимости денег", — отметил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.

Этот шаг позволит сделать кредитные ресурсы доступнее, что приведет к активизации реального сектора экономики… Ставки по потребительским кредитам также начнут корректироваться, что расширит возможности домашних хозяйств и стимулирует потребительский спрос", — добавил он.