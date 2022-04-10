МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребительским кредитам, говорится в сообщении кредитной организации. Экономист назвал пять секретов восстановления рубля

"С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%", — говорится в сообщении банка.

Сбербанк также снизил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты" по самым востребованным займам у клиентов — на небольшие суммы.

"Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", — прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. Сбербанк остановил валютные переводы за рубеж

Кроме того, максимальная ставка по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок до трех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 14%, на срок до года — 12%.

"Сбербанк адаптировал условия по своим продуктам к рыночной ситуации… Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов", — прокомментировали РИА Новости в банке.