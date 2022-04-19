МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в марте снизилось в России на 68,9% по сравнению с мартом прошлого года и составило 440 тысяч, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В Госдуме выступили за смену денежно-кредитной политики ЦБ

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года было выдано 0,44 млн потребительских кредитов, или на 61,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2022 года — 1,14 миллиона единиц). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам потребкредитов сократилось еще существеннее — на 68,9% (в марте 2021 года — 1,4 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (22,1 тысячи), Башкортостане (21 тысяча), Московской области (18 тысяч), Татарстане (17,1 тысячи), Краснодарском крае (16,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (13,7 тысячи).

А самую серьезную динамику снижения показателя среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов продемонстрировали Московская область (-69,3%), Москва (-68,9%), Петербург (-67,1%), а также Ставропольский край (-64,8%) и Свердловская область (-64,8%).

"Определяющим фактором падения выдачи потребительских кредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления… При этом по своим масштабам данный спад оказался сравним с "карантинной" весной 2020 года. В то же время в ближайшие месяцы стоит ожидать поддержки кредитного рынка и заемщиков со стороны регулятора и самих банков. Также следует отметить, что в условиях снижения доступности кредитов вырастет значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для заемщиков", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.