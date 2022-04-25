МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Средний размер потребкредита в России в марте снизился до уровня до пандемии — 171,8 тысячи рублей, что на 36,9% ниже февраля и на 37,1% — аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты подсчитали, на сколько выросли потребительские кредиты в России

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 171,8 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 36,9% (в феврале 2022 года – 272,1 тысячи рублей)… Таким образом, в марте текущего года данный показатель упал до "допандемийного" уровня – последний раз средний чек потребкредита был меньше еще в декабре 2019 года (171,1 тысяч рублей)….По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита в марте также снизился — на 37,1% (в марте 2021 года – 273,1 тысячи рубля)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданных потребкредитов в марте был отмечен в Москве (689,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (256,6 тысячи рублей), Московской (252,1 тысячи рублей) и Свердловской (200,6 тысячи рублей) областях и Ханты-Мансийском АО (188,3 тысячи рублей).

Сокращение среднего чека потребкредита в марте по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех регионах страны. Самое существенное снижение по отношению к февралю в марте продемонстрировали Республика Марий Эл (-62,2%), Чувашская Республика (-58%), Алтайский край (-52,6%), а также Новосибирская (-49,6%) и Нижегородская (-49,3%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер потребкредита в марте вырос, стала Москва (+27%). Американцы набрали рекордные кредиты, чтобы свести концы с концами

"После некоторого роста в январе-феврале 2022 года средний чек потребкредита в марте вновь сократился… В конце прошлого года данный показатель уже снижался, однако на этот раз он упал до уровня декабря "допандемийного" 2019 года. Причем это произошло на фоне общего сокращения выдачи потребкредитов. Определяющим фактором охлаждения рынка потребительского кредитования в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов", — прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Отмечается, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребкредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.