2022-04-27T14:08:00+03:00

2022-04-27T14:18:17+03:00

2022-04-27T14:08:00+03:00

2022

https://1prime.ru/banks/20220427/836768349.html

Путин поручил нарастить льготное кредитование аграриев

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https://россиясегодня.рф

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в текущем году как минимум 153 миллиарда рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу в рамках льготного кредитования агропромышленного... ПРАЙМ, 27.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60