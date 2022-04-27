МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в текущем году как минимум 153 миллиарда рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу в рамках льготного кредитования агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба кремля.