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2022
https://1prime.ru/banks/20220427/836768349.html
Путин поручил нарастить льготное кредитование аграриев
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Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в текущем году как минимум 153 миллиарда рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу в рамках льготного кредитования агропромышленного... ПРАЙМ, 27.04.2022
банки, финансы, новости, владимир путин, банки, кредиты, вэб.рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в текущем году как минимум 153 миллиарда рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу в рамках льготного кредитования агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба кремля.