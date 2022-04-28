МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Региональные банки просят Банк России уточнить механизм предоставления им ликвидности для расширения кредитования малого и среднего предпринимательства, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР), которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские банки попросили Центробанк отложить ввод новых банкнот

"Принцип распределения между банками лимитов…, по мнению региональных банков, требует уточнения с учетом доли субъектов МСП в их индивидуальных портфелях", — говорится в материалах. Сейчас он рассчитывается для банка, исходя из доли его кредитов МСП в общем портфеле по банковскому сектору.

Так, у целого ряда региональных банков, которые участвуют в данной программе, доля сегмента МСП в портфеле превышает 80% кредитного портфеля. Например, один из региональных банков с базовой лицензией, который активно кредитует малый и средний бизнес и работает исключительно с МСП, получил всего 50 миллионов рублей, что "крайне мало", пояснила ситуацию АБР.

При этом общий лимит ликвидности не освоен в полном объеме. "В результате, меры поддержки в регионах не достигают своей цели и вызывают глубокое разочарование", — указали в ассоциации.