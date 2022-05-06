МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне в апреле 2022 года стали оформлять меньше ссуд в микрофинансовых организациях (МФО) для погашения долгов по уже имеющимся кредитам по сравнению аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании МФО Moneyman, которое есть в распоряжении РИА Новости. Заемщики переходят из банков в МФО

"Доля заявок на получение средств с целью погашения уже имеющихся у заемщика кредитов снизилась с 11% до 7%. Это можно объяснить введенным механизмом кредитных каникул. Заемщики предпочитают брать законную паузу, чтобы поправить материальное положение, а не наращивать долговую нагрузку и перекрывать одними долгами другие", — говорится в исследовании.

Реже оформлять стали и займы на личные нужды, например на бытовые и семейные вопросы, их число снизилось с 19% в апреле 2021 года до 15% апреле 2022 года. "Можно предположить, что здесь сыграли роль социальные выплаты населению, прием заявок на которые уже стартовал 1 мая. В преддверии них сократились и соответствующие потребности", — считают аналитики.

В то же время чаще стали оформлять займы на обустройство и содержание жилья — доля таких ссуд в апреле этого года выросла до 20% с 12% годом ранее. Также выросла доля заявок на покупку мебели, электроники, бытовой техники и других товаров — с 15% до 22%. "Доля заявок из категории "неотложные нужды" практически не изменилась и осталась на уровне около 17%", — выяснили аналитики.

"Данная картина так или иначе отражает в динамике потребности населения в зависимости от меняющейся общей ситуации. Экономические факторы, состояние рынка труда, меры социальной поддержки и прочие продолжат оказывать влияние на структуру целей запросов и в дальнейшем", — считает генеральный директор Moneyman Ирина Хорошко.

Исследование основано на анализе более чем 110 тысяч запросов на получение заемных средств в разрезе топ-5 целей, которые указывали потенциальные заемщики на этапе заполнения заявок в апреле 2021 и 2022 годов.