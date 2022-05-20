МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ВТБ увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках до 30 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей для других регионов, сообщила пресс-служба банка. Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса

Ставка по программе льготной ипотеки на новостройки в мае была снижена до 9%, лимиты кредитов по ней ранее повысили до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных. Кроме того, льготную ипотеку разрешили сочетать с рыночной, благодаря чему максимальную сумму кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти можно увеличить до 30 миллионов рублей, а в других регионах — до 15 миллионов рублей.

При этом сумма льготного кредита остается на уровне 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Сбербанк увеличил сумму кредита 8 мая.

"С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках. Теперь при покупке объекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики могут получить на льготных условиях кредит до 30 миллионов рублей рублей, а в других регионах присутствия банка — до 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении. Банк России снимает ограничение на продажу гражданам наличной валюты

В рамках "семейной ипотеки" кредит с расширенной суммой доступен клиентам ВТБ по ставке от 5,7% годовых, по ипотеке с господдержкой на новостройки — от 8,7% (при условии использования цифровых сервисов на сделке). Ставка для лимита свыше 12 миллионов рублей в столичных регионах (6 миллионов — в остальных субъектах) субсидируется за счет застройщиков-партнеров ВТБ. При этом для заемщика банк обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь срок действия кредитного договора, указали в пресс-службе.

Как заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, сочетание льготной и рыночной ипотеки, которое является абсолютно новым продуктом для рынка РФ, окажет позитивное влияние и на строительный сектор.