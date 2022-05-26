МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Двадцать один банк присоединился к программе льготного кредитования московских предприятий, компании могут направить средства на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных программ, сообщается на сайте мэра российской столицы. Подмосковные власти надеются на возобновление работы завода Mercedes

"Благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной — не выше девяти процентов. На данный момент к программе льготного кредитования предприятий присоединился уже 21 банк страны", — говорится в сообщении со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в столице снижены ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики с 11 до 9 процентов, для компаний строительной отрасли — с 12 до 9 процентов.

Добавляется, что оператором программы льготного кредитования является Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, в который в марте было дополнительно направлено 10 миллиардов рублей на кредиты для промышленников и столько же — на поддержку строителей.

"Получить льготный кредит на пополнение оборотных средств может практически любой бизнес, зарегистрированный в столице и работающий на территории Москвы не менее двух лет. В целом, по нашим подсчетам, минимум три тысячи компаний вправе претендовать на такую помощь", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что на данный момент одобрены заявки промышленных предприятий и строительных компаний на 108 миллиардов рублей.