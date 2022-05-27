МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. ВТБ с 27 мая снижает ставку по кредитам наличными на 3 процентных пункта, сообщила пресс-служба банка. Банки снизят ставки по кредитам и вкладам вслед за ключевой ставкой

"ВТБ вслед за решением Банка России снижает ставку по кредитам наличными на 3 п.п. С 27 мая размер минимальной ставки по продукту составит 6,9% годовых при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку", — говорится в сообщении.

Для ВТБ это уже второе снижение за месяц — в целом за май стоимость кредитов упала на 6 процентных пунктов, а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года, заявил начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин.

"Новое улучшение условий по кредитным продуктам восстановит не только спрос, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения. Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений", — отметил он. Банк России снизил ставку до 11%

По его словам, в мае после очередного раунда корректировок ВТБ уже зафиксировал увеличение спроса на кредитные продукты. "Клиенты оформили более 400 тысяч заявок на кредиты наличными, что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период апреля. Положительная динамика наблюдается, в том числе в продажах. За неполный месяц банк выдал кредитов на 45% больше, чем в апреле", — добавил Благинин.

Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых и заявил, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях.