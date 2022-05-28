МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россияне в апреле стали более активно подавать заявки на оформление кредита: спрос на кредитки вырос в 1,7 раза, а на "потребы" — почти на треть, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Банки снизят ставки по кредитам и вкладам вслед за ключевой ставкой

"В апреле россияне стали более активно подавать заявки на оформление кредита. Рост трафика зафиксирован практически во всех сегментах. Так, например, спрос на потребительский кредит вырос на 31%, на кредитные карты — 65%, на ипотеку — 8%, на автокредиты — 19%", — подсчитали в компании. Отмечается, что в марте спрос на все виды ссуд резко сократился: на потребкредиты он упал на 50%, на кредитные карты — на 52%, на ипотеку — на 42%, на автокредиты — на 30%.

Лидером среди целей оформления кредита в апреле стали траты на ремонт квартиры или дачи — каждый третий респондент сослался именно на эту причину. Еще четверть потенциальных заемщиков (25%) собирались совершить крупную покупку, в том числе чаще всего называлась покупка автомобиля, загородного участка. Около 20% опрошенных хотели взять деньги на бытовую технику, порядка 8% — на оплату будущего летнего отпуска. Кредит на лечение собирались оформить около 5%, на обучение — 2%. Остальные 7% сослались на другую причину.

"Интересно отметить, что в этом году существенно выросла доля ремонта — в прошлом году ее называл лишь каждый четвертый респондент. Данная тенденция объясняется тем, что многие в этом году отказались от дальних поездок и отпуск проведут за городом, поэтому стараются обеспечить место наибольшим уровнем комфорта", — прокомментировал гендиректор компании Дмитрий Африканов. Решетников поддержал снижение ключевой ставки до 11%

Типичным заемщиком, отмечают в компании, сейчас является мужчина 32-37 лет, работающий в офисе, со средним доходом порядка 90-120 тысяч рублей, состоящий в браке и имеющий одного-двух детей. Достаточно часто он имеет ипотеку, которая была оформлена один-три года назад, добавили в "Юником24".

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а ранее в четверг по итогам внепланового заседания регулятора — до 11%. При этом Банк России несколько ужесточил сигнал по ставке: теперь лишь допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях, тогда как в апрельском релизе говорил, что видит пространство для снижения в 2022 году.