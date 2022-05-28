"Юником24" зафиксировала рост спроса россиян на потребительские кредиты в апреле на 31%
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россияне в апреле стали более активно подавать заявки на оформление кредита: спрос на кредитки вырос в 1,7 раза, а на "потребы" — почти на треть, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В апреле россияне стали более активно подавать заявки на оформление кредита. Рост трафика зафиксирован практически во всех сегментах. Так, например, спрос на потребительский кредит вырос на 31%, на кредитные карты — 65%, на ипотеку — 8%, на автокредиты — 19%", — подсчитали в компании. Отмечается, что в марте спрос на все виды ссуд резко сократился: на потребкредиты он упал на 50%, на кредитные карты — на 52%, на ипотеку — на 42%, на автокредиты — на 30%.
Лидером среди целей оформления кредита в апреле стали траты на ремонт квартиры или дачи — каждый третий респондент сослался именно на эту причину. Еще четверть потенциальных заемщиков (25%) собирались совершить крупную покупку, в том числе чаще всего называлась покупка автомобиля, загородного участка. Около 20% опрошенных хотели взять деньги на бытовую технику, порядка 8% — на оплату будущего летнего отпуска. Кредит на лечение собирались оформить около 5%, на обучение — 2%. Остальные 7% сослались на другую причину.
"Интересно отметить, что в этом году существенно выросла доля ремонта — в прошлом году ее называл лишь каждый четвертый респондент. Данная тенденция объясняется тем, что многие в этом году отказались от дальних поездок и отпуск проведут за городом, поэтому стараются обеспечить место наибольшим уровнем комфорта", — прокомментировал гендиректор компании Дмитрий Африканов.
Типичным заемщиком, отмечают в компании, сейчас является мужчина 32-37 лет, работающий в офисе, со средним доходом порядка 90-120 тысяч рублей, состоящий в браке и имеющий одного-двух детей. Достаточно часто он имеет ипотеку, которая была оформлена один-три года назад, добавили в "Юником24".
ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а ранее в четверг по итогам внепланового заседания регулятора — до 11%. При этом Банк России несколько ужесточил сигнал по ставке: теперь лишь допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях, тогда как в апрельском релизе говорил, что видит пространство для снижения в 2022 году.
https://1prime.ru/banks/20220528/837008774.html