МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народной республик, сообщила пресс-служба кредитной организации. В банке "Тинькофф" не исключили трудности со снятием валюты

"В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона. Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов", — говорится в сообщении.

Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций — в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР, сказано в сообщении.

Указывается, что до конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и для юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов.

"Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения", — приводит пресс-служба заявление главы ПСБ Петра Фрадкова.