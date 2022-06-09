МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Совкомбанка показал положительную динамику в объеме и количестве выдач по всем направлениям розничных продуктов.

В частности, по данным агентства "Автостат", в автомобильном кредитовании банк лидирует по количеству и объему выданных автокредитов: в мае сумма выдачи выросла на 57% по отношению к апрелю, составив более 6,8 млрд рублей. В количественном выражении рост к апрелю составил 59% — более 5,4 тысячи займов. Демпфером объема текущего года стал возросший средний чек: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился почти на 26%.

По ипотечному сегменту прирост кредиток в мае к апрелю составил в количественном выражении — 68%, в денежном — в два раза — до 944 млн рублей. Средняя сумма кредита в сравнении мая к апрелю текущего года выросла на 25%, средний срок изменился незначительно, на 6% выше.

Льготная ипотека с господдержкой в банке показывает прирост в объеме выдач на 79 млн рублей (+9%) в мае 2022 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За этот же период показатель средней суммы кредита по льготной ипотеке вырос более чем на 65%, средний срок увеличился на 10%.

В сегменте потребительского кредитования объем выдач в денежном выражении в мае вырос на 13% по отношению к апрелю. В количественном выражении выдачи потребительских кредитов увеличились за месяц на 5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года также наблюдается положительная динамика: по сумме выдач прирост составил 11%, по количеству выданных потребкредитов — 7%. Средняя сумма и срок кредита в сравниваемые периоды незначительно выросли.