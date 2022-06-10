МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготные программы кредитования в стране уместны в качестве антикризисной меры только в ограниченных промежутке времени и объемах. Набиуллина рассказала, переведут ли в России валютные счета в рублевые

В ходе пресс-конференции Набиуллина отметила, что подобные программы нужно использовать целесообразно, в ограниченном времени и объеме и только в достаточно острый период кризиса. "Потом надо отказываться в пользу того, чтобы иметь больше возможностей снижать ставки для всех заемщиков", — подчеркнула глава Банка России