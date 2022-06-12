2022-06-12T09:13:41+03:00
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2022-06-12T09:13:41+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220612/837150172.html
Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам
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СБЕРБАНК С 12 ИЮНЯ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ НА 1 П.П., МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 14,9% ГОДОВЫХ — БАНК Новость дополняется. ПРАЙМ, 12.06.2022
банки, финансы, бизнес, новости, сбербанк, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СБЕРБАНК С 12 ИЮНЯ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ НА 1 П.П., МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 14,9% ГОДОВЫХ — БАНК
Новость дополняется.