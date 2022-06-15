МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В России появится новый способ оплаты картой "Мир" без использования пластика, пишут "Известия", ссылаясь на сообщения представителей "Мира" и крупных банков. Ростуризм рассказал, в какие страны можно будет поехать с картой "Мир"

По данным издания, новый способ оплаты начнут внедрять с 25 октября нынешнего года. Оплачивать покупки станет возможно с помощью QR-кода, который будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка. Через этот код продавец будет списывать деньги при покупке.

Вместе с тем отмечается, что указанный сценарий оплаты станет возможен только после аутентификации владельца карты. Как заявили в банке "Открытие", этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).